Επίσημα ανοιχτά και πάλι τα Στενά του Ορμούζ: Επιβεβαιώνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

Συγκεκριμένα ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του ΟΗΕ, δηλώνει ότι ο οργανισμός του επαληθεύει επί του παρόντος τις ανακοινώσεις που αφορούν την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Αυτή τη στιγμή επαληθεύουμε την πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με το επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με την ελευθερία ναυσιπλοΐας για όλα τα εμπορικά πλοία και την ασφαλή διέλευση χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας που έχει θεσπίσει ο ΙΜΟ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ».