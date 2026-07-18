Επιμένει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ

Του Σταύρου Αλχατζίδη

Κλείνει τα μάτια και τα αυτιά του το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, επικεντρώνεται στην άσκηση αντιπολίτευσης και περιμένει το Φθινόπωρο. Εκεί που κατά τις εκτιμήσεις της “Χαριλάου Τρικούπη” θα φανεί αν θα αντέξει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην δεύτερη θέση ή αν θα αρχίσει να “ξεφουσκώνει”.

Μέχρι τότε όμως το κόμμα έχει πολύ δουλειά. Το “στενό μαρκάρισμα” στην κυβέρνηση συνεχίζεται με σημεία αιχμής την ακρίβεια, το στεγαστικό, την υγεία κ.τ.λ.

Μεσοβδόμαδα το κόμμα παρουσίασε την πρόταση του για την παιδεία.

“Για εμάς, η Παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό, κοινωνικό δικαίωμα, θεσμό Δημοκρατίας και τον ισχυρότερο μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας”, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζοντας πως: “Καταθέτουμε ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την Παιδεία”.

Τα ψηφοδέλτια

Στο μεταξύ το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δώσει στην δημοσιότητα τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων βουλευτών του. Στόχος είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχει κατατεθεί το 70%. Σταδιακά και ανάλογα με τις εξελίξεις θα συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα κενά. Εξάλλου πάντα υπάρχουν οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι η υποψηφιότητα της Θοδώρας Τζάκρη. Που ενώ έχει κλείσει η ανακοίνωση της θα προκαλέσει νέους πονοκεφάλους.

Ο Παύλος Γερουλάνος και όχι μόνο είναι αντίθετοι με την ένταξη της στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Και αυτό γιατί λένε πως είναι αντικαταστατική, αφού έχει συμπληρώσει το όριο κοινοβουλευτικής παρουσίας των 20 ετών που υιοθέτησε το κόμμα στο τελευταίο συνέδριο του.

Πιθανή υποψηφιότητα της αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο αντιπαράθεσης κάτι που τη συγκεκριμένη στιγμή θα ήθελε να αποφύγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πάντως πολύ κοντά στο ΠΑΣΟΚ είναι σίγουρα η Γιώτα Πούλου. Η βουλευτής Βοιωτίας που αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ