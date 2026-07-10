Επιμένει να κάνει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής η πλευρά Πολακη

Με διαρροή του ο Παύλος Πολακης επιμένει πως θα γίνει κανονικά αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα αναφέρει “πως μετα την παραίτηση Φάμελλου και παρά τις παρελκυστικές και εμμονικές προσπάθειες του γραφειοκρατικού μηχανισμού που παρέμεινε «ορφανός» στο κόμμα και αυτονομήθηκε σε συνεργασία με άλλα πολιτικά κέντρα…, το Σάββατο (αύριο) το πρωί 10.30πμ στο Wyndham θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με κανονική απαρτία και θα πάρει τις αποφάσεις που αρμόζουν στο ιστορικό κόμμα της Αριστεράς.

Τα μηνύματα προς τα μέλη της ΚΕ και τα παραπλανητικά δημοσιεύματα, θα πέσουν στο κενό”.

Ακόμη ένα επεισόδιο προστίθεται στο πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο κόμμα. Και όπως φαίνεται ούτε η παραίτηση Φάμελλου ήταν αρκετή για να εκτονωθεί η κατάσταση.

ΣΤ.ΑΛ.