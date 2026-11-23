Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα άσκησαν δριμεία κριτική σήμερα στην απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, τονίζοντας ότι το Κογκρέσο οφείλει να θεσπίσει νομοθεσία για αυστηρότερα μέτρα κατά των εξαγωγών αμερικανικών μικροτσιπ προς την Κίνα, καθώς και να λάβει απαντήσεις.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων από τον Ιανουάριο, χαρακτήρισε την απόφαση επαναφοράς του Χουάνγκ «απερίσκεπτη», προσθέτοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο οφείλει ακόμη να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας στους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών.

«Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ψήφισης διακομματικών νομοσχεδίων για τον έλεγχο των εξαγωγών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Nvidia δεν θα ασκήσει πιέσεις για την ακύρωση αυτής της νομοθεσίας, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε η Γουόρεν.

Η Nvidia δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν ενημερώθηκαν για την απόφαση, δήλωσε σήμερα κοινοβουλευτικός.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χουάνγκ συμφώνησε να καταθέσει ενώπιον της Γερουσίας σε δημόσια ακρόαση, σύμφωνα με ένα μέλος του επιτελείου του Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή Τιμ Σκοτ, καθώς οι νομοθέτες διερευνούν καταγγελίες σχετικά με τις σχέσεις του Χουάνγκ με μια γυναίκα που κατηγορείται ότι είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον είπε: «Ο Χουάνγκ βρέθηκε εκτεθειμένος και έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από μια Κινέζα κατάσκοπο. Η Nvidia θα έπρεπε να είχε προχωρήσει χωρίς τον Χουάνγκ, αγνοώντας την ανεξήγητη επιθυμία της διοίκησης να τον σώσει. Το Κογκρέσο πρέπει να φτάσει στην ουσία του ζητήματος και να μάθει ποιος ενέκρινε τις πωλήσεις προηγμένων μικροτσιπ υπολογιστών στην Κίνα».

Παράλληλα, ο Χουάνγκ συμφώνησε να μιλήσει σε ακροάσεις κεκλεισμένων των θυρών σε τρεις επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, που έχουν προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου.

Η Δημοκρατική βουλευτής Ντέμπι Ντίνγκελ δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia «έλαβε μια ανεύθυνη απόφαση επαναφέροντας τον Τζένσεν Χουάνγκ, προτού καν το Κογκρέσο ακούσει τη δική του πλευρά».

Πρόσθεσε δε: «Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα εθνικής ασφάλειας που παραμένουν αναπάντητα. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να εξηγήσει γιατί επέλεξε να προχωρήσει χωρίς να έχει λάβει αυτές τις απαντήσεις».

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κόρνιν αμφισβήτησε επίσης την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. «Κανένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια; Με βάση ποια στοιχεία;» έγραψε στο X.

Ο Κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ, πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία, επέκρινε επίσης την απόφαση. «Αυτού του είδους η απληστία και η έλλειψη λογοδοσίας είναι ακριβώς αυτά που απέρριψε η χώρα», δήλωσε ο Πρίτσκερ.