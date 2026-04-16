Επικοινωνία Τραμπ με τον πρόεδρο του Λιβάνου: Εντός ωρών η εκεχειρία στο Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, σύμφωνα με δύο Λιβανέζους αξιωματούχους στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αυτή είναι η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, που αναπτύσσει νέα δυναμική προς μια εκεχειρία στον Λίβανο.

Την Τρίτη, Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες στην Ουάσινγκτον σχετικά με τη σύγκρουση, την πρώτη φορά που οι δύο χώρες το κάνουν αυτό από το 1993.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε μετά την επικοινωνία του προέδρου Τζόζεφ Αούν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και την άρνησή του να έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα λιβανέζικων μέσων ενημέρωσης

Νωρίτερα σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα.