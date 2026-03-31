Επικοινωνία Πεζεσκιάν – Κόστα: Η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά ζητά εγγυήσεις

Οπρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα σε ανάρτησή του στο Χ αναφορικά με την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πεζεσκιάν έγραψε ότι «απηύθυνα έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, για την προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και για την ανάγκη όλα τα μέρη να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο».

«Για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, προέτρεψα το Ιράν να σταματήσει τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής και να συνεργαστεί θετικά στο διπλωματικό πεδίο, ιδίως με τον ΟΗΕ, για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε.

Στην ανάρτησή του κατέληξε γράφοντας ότι «πρέπει να υπάρχει χώρος για διπλωματία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και για μια βιώσιμη λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ευρύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια που θέτει το Ιράν».