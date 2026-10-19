Επικοινωνία Ν. Δένδια με επικεφαλής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη: Στο επίκεντρο ο ρόλος της Ελλάδας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR), πτέραρχο Αλέξους Γκρίνκεβιτς (Alexus G. Grynkewich), είχε σήμερα, Δευτέρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού στην πλατφόρμα Χ, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων του #NATO στην Ευρώπη (#SACEUR), Πτέραρχο Alexus G. Grynkewich.

Συζητήσαμε για θέματα που αφορούν τον ρόλο της Ελλάδος εντός της Συμμαχίας. Επίσης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας».0