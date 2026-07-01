Επικοινωνία Μητσοτάκη-Ιωακείμοβιτς – Έρχεται Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς είχε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.’

Ενημερώθηκε για την κατάσταση του ίδιου και της οικογένειάς του όπως και για την υγεία της Αφροδίτης Νέστορα και των γονέων τους που επίσης νοσηλεύονται οπως και η ίδια.

Σε λίγη ώρα ο πρωθυπουργός αναμένεται μαζί με τον υπουργό προστασίας του πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ώστε να συμπαρασταθεί στα στελέχη που δέχθηκαν επίθεση και στους νοσηλευόμενους.

«Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της» ανέφερε μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματος στo ίδρυμα Μποδοσάκη.

“Να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας – Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη”, δήλωσε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης.