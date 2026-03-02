Επικοινωνία Κικίλια με διευθυντή της Frontex: Στο επίκεντρο θαλάσσια ασφάλεια και μεταναστευτικό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, Χανς Λέιτενς είχε σήμερα, Δευτέρα (2/3) ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας στη «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «εστιάσαμε στην ενδυνάμωση της συνεργασίας Frontex- Ελλάδας για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων».

Παράλληλα, συζητήθηκαν εκτενώς οι «εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» και ο πιθανός αντίκτυπος τόσο στις μεταναστευτικές ροές όσο και σε θέματα θαλάσσιας

ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν».