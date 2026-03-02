Επικοινωνία Κακλαμάνη – Δημητρίου: «Η Ελλάδα βρίσκεται δίπλα στην Κύπρο στις δύσκολες στιγμές»

Την στήριξη και την συμπαράσταση της Βουλής των Ελλήνων, μετέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης στην πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου, κατά την διάρκεια επικοινωνίας που είχαν.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Προέδρου της Κυπριακής Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας, η Ελλάδα βρίσκεται δίπλα μας.

«Η κοινή πορεία Κύπρου και Ελλάδας εδράζεται σε ακατάλυτους και διαχρονικούς δεσμούς ενότητας και αλληλεγγύης, οι οποίοι επιβεβαιώνονται έμπρακτα σε κάθε κρίσιμη συγκυρία – και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αποδεικνύονται ισχυροί και αδιαπραγμάτευτοι», ανέφερε η Αννίτα Δημητρίου στην ανάρτησή της.