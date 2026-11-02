Επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τη Λετονή ΥΠΕΞ – Στο επίκεντρο Ουκρανία, θαλάσσια ασφάλεια και ΟΗΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία με την υπουργό Εξωτερικών της Λετονίας, Μπάιμπα Μπράζε, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από τη Λετονία.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την προσήλωση των χωρών τους στις αρχές και τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής ασφάλεια.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της οποίας η Αθήνα ανέδειξε ως βασικές προτεραιότητες, τη θαλάσσια ασφάλεια, την προστασία των αμάχων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, καθώς και την προώθηση της Ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια».

Η ελληνική πλευρά ευχήθηκε στη Λετονία κάθε επιτυχία κατά την άσκηση των καθηκόντων της στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας.