Επικίνδυνα λάθη που συνήθως κάνουν το καλοκαίρι όσοι έχουν σκύλο

Το καλοκαίρι, ο σκύλος σας στην κυριολεξία πανηγυρίζει. Και αυτό γιατί έχει περισσότερες ευκαιρίες να τρέχει, να παίζει, να κυνηγάει μπάλες, να κυλιέται στα χορτάρια, να βρίσκεται σε θάλασσες και εξοχές και γενικά να κάνει πολλά πράγματα.

Μετά από έναν χειμώνα κουλουριασμένος σε εσωτερικούς χώρους, είναι πλέον ελεύθερος να ζήσει και να γλεντήσει.

Όσο όμως και αν ο σκύλος σας απολαμβάνει το καλοκαίρι, εσείς θα πρέπει να προσέξετε κάποια πράγματα. Γιατί μπορεί να χαίρεται κυνηγώντας μια μπάλα, όμως ενδέχεται να υποφέρει σιωπηλά από τη ζέστη. Η πολλή ζέστη φέρνει αφυδάτωση, ηλίαση, θερμοπληξία, κάτι που δεν είναι σπάνια στους σκύλους. Οι κίνδυνοι όμως δεν είναι μόνο αυτοί.

Για αυτό ενημερωθείτε και αποφύγετε να κάνετε κάποια συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί κηδεμόνες σκύλων τους καλοκαιρινούς μήνες.

1) Περπατώντας με τον σκύλο στο δρόμο και το πεζοδρόμιο

Δοκιμάστε να περπατήσετε ξυπόλητοι στο δρόμο αφού έχει καεί από τον ήλιο και τη ζέστη. Θα υποφέρετε. Η μαύρη άσφαλτος απορροφά τη θερμότητα και μπορεί να ακτινοβολεί καυτές θερμοκρασίες ακόμη και ώρες μετά το ηλιοβασίλεμα. Τα πεζοδρόμια επίσης είναι όλη μέρα κάτω από τον ήλιο. Όταν περπατάτε με τον σκύλο σας έξω, εκείνος μπορεί να καταλήξει σπίτι με καμένα τα μαξιλαράκια των ποδιών. Αυτό είναι πολύ βασανιστικό. Οι πατούσες των σκύλων είναι πολύ ευαίσθητες. Μερικές φορές, αυτές μπορεί να κοπούν, να ξεφλουδίσουν και να ματώσουν βγάζοντας επώδυνες φουσκάλες.

Δοκιμάστε να βγάλετε βόλτα τον σκύλο σας κυρίως σε γρασίδι ή να τον πάτε βόλτες μόνο το σούρουπο ή πολύ νωρίς το πρωί. Εάν πρέπει να περπατήσετε σε οποιαδήποτε από αυτές τις ζεστές επιφάνειες, σκεφτείτε τα μποτάκια σκύλου ή τα προστατευτικά μαξιλαριών.

Εάν τώρα ο σκύλος σας αποκτήσει εγκαύματα στα πόδια, φροντίστε να επισκεφθείτε τον κτηνίατρό σας. Εν τω μεταξύ, βάλτε στα σημεία αυτά αλόη βέρα ή κάποια άλλη ανακουφιστική δροσιστική ενυδατική κρέμα.

2) Αφήνοντας τον σκύλο να κολυμπήσει οπουδήποτε

Ένα άλλο σύνηθες λάθος είναι ότι αφήνουμε τον σκύλο μας να κολυμπήσει παντού. Αν μάλιστα εκείνος αγαπάει το νερό, άλλο που δεν ήθελε.

Όμως δεν είναι όλα τα νερά ασφαλή. Επιβλαβή παράσιτα, κουνούπια, βακτήρια, ακόμα και φίδια, κρύβονται σε ρυάκια και λίμνες. Μπορεί επίσης να νομίζετε ότι η πισίνα είναι κάτι ασφαλές επειδή το χλώριο κρατά τα βακτήρια μακριά, όμως το ίδιο το χλώριο είναι πολύ πιθανό να ερεθίσει το δέρμα του σκύλου σας, με αποτέλεσμα να έχει συνεχή φαγούρα και να εμφανίσει πληγές και εξανθήματα.

Αφήνοντας τον σκύλο σας να παίξει στο νερό είναι φυσικά ένας πολύ καλός τρόπος για να τον δροσίσετε και να τον ανακουφίσετε από τη ζέστη του καλοκαιριού. Απλά κολυμπήστε με ασφάλεια. Αν ο σκύλος σας παίξει σε πισίνα, φροντίστε να ξεπλύνετε το χλωριωμένο νερό μετά. Εάν ο σκύλος σας δεν είναι και ο καλύτερος κολυμβητής του κόσμου, αποφύγετε να τον αφήσετε σε βαθιές θάλασσες, ή θάλασσες με κύμα.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε πριν βουτήξει στο νερό ο σκύλος σας- αλλά ακόμα και αν δεν βουτήξει- είναι τα μπλε-πράσινα φύκια, έναν από τους πιο σοβαρούς κινδύνους που παραμονεύει στις θάλασσες, τα ποτάμια και τις λίμνες. Ορισμένοι τύποι μπλε-πράσινων φυκιών περιέχουν τοξίνες που μπορούν να τον αρρωστήσουν. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Το ίδιο θα συμβεί και με εμάς αν τα ακουμπήσουμε ή εκεί που κολυμπάμε τα καταπιούμε. Τα μπλε- πράσινα φύκια είναι πιο έντονα όταν ο καιρός είναι ζεστός και για αυτό η προσοχή μας πρέπει να είναι μεγαλύτερη.

Τα φύκια αυτά ονομάζονται τοξικά κυανοβακτήρια (Cyanobacteria) και είναι δηλητηριώδη. Περιέχουν, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, τοξίνες που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο συκώτι και στον εγκέφαλο του ζώου. Στην πραγματικότητα δεν είναι φύκια. Απλά μοιάζουν με φύκια όταν επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού. Όταν μάλιστα τα συναντήσουμε σε κάποια λίμνη, θα δούμε ότι στην άκρη της λίμνης υπάρχουν και αφροί. Εάν υποψιάζεστε ότι τα μπλε-πράσινα φύκια βρίσκονται σε οποιοδήποτε νερό κατά τη διάρκεια της βόλτας σας, καλύτερα να κρατήσετε τον σκύλο σας με λουρί και να αποφύγετε να έρθει σε επαφή με αυτά.

Τέλος, πάντα να έχετε μαζί σας φρέσκο νερό για αυτόν. Και μην τον αφήνετε να πίνει θαλασσινό νερό, νερό πισίνας ή ακόμα και νερό από λακκούβες, καθώς ενδέχεται να εμφανίσει στομαχικά προβλήματα αλλά και να έχει άλλες επιβλαβείς επιπλοκές.

3) Δίνοντας καλοκαιρινά φρούτα και λαχανικά στον σκύλο

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο φρέσκα φρούτα και λαχανικά που είναι για εσάς υγιεινά. Προετοιμάζεστε για συναντήσεις με τους φίλους σας στη βεράντα του σπιτιού σας. Δοκιμάζετε νέες συνταγές και έχετε στο τραπέζι λαχανικά και φρούτα. Φυσικά θέλετε να μοιραστείτε τα πάντα με τον σκύλο σας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά τρόφιμα, τα οποία οι κηδεμόνες κατοικιδίων δίνουν πολύ συχνά στα ζώα τους που είναι πραγματικά τοξικά και μερικές φορές θανατηφόρα.

Τα σταφύλια είναι τοξικά για τον σκύλο σας. Πέφτουν εύκολα κάτω και αρπάζονται επίσης εύκολα από εκείνον. Μπορεί όμως να είναι δηλητηριώδη, για αυτό κρατήστε τα μακριά εκείνον.

Τα αβοκάντο είναι επίσης δημοφιλές τους καλοκαιρινούς μήνες. Προσοχή εδώ γιατί είναι πολύ επικίνδυνο για τον σκύλο σας, καθώς μπορεί να επιφέρει ακόμα και θάνατο. Όταν πρόκειται για αβοκάντο, ακόμη και λίγο είναι πάρα πολύ. Τα αβοκάντο περιέχουν μια ουσία που ονομάζεται περσίνη που μπορεί να λειτουργήσει ως δηλητήριο για τους σκύλους, προκαλώντας εμετό και διάρροια.

Το αβοκάντο μπορεί επίσης να προκαλέσει συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες και το στήθος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία στην αναπνοή και θάνατο από έλλειψη οξυγόνου.

Τα κρεμμύδια είναι επίσης τοξικά, μαζί με τις σταφίδες, το σκόρδο, το τσάι, τη σοκολάτα, τον καφέ, το αλκοόλ και τα καρύδια. Να είστε προσεκτικοί σχετικά με τη διατροφή του σκύλου σας και να προσφέρετε μόνο λιχουδιές που είναι ασφαλείς για αυτόν.

4) Αφήνοντας τον σκύλο χωρίς λουρί

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να απολαύσετε το καλοκαίρι και τις μεγάλες μέρες με τον καλύτερό σας φίλο. Είστε έξω περισσότερο και πάτε μεγαλύτερες βόλτες σε διάφορα μέρη. Και τότε μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να αφήσετε το λουρί του σκύλου σας ώστε εκείνος να μυρίσει ό,τι θέλει και να παίξει με την άνεσή του. Μην το κάνετε αυτό. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Μπορεί να πάρει στο κυνήγι κάτι και να χαθεί. Να τρέξει και να μπλέξει σε καβγά με άλλον σκύλο. Να μην προσέξει και να χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Αν μάλιστα το μέρος που θα τον αφήσετε χωρίς λουρί είναι άγνωστο, τότε τα πράγματα γίνονται άκρως επικίνδυνα. Το ρίσκο είναι μεγάλο. Επίσης το λουρί είναι υποχρεωτικό από τον νόμο σε δημόσιους χώρους. Για αυτό μην κάνετε πράγματα που θα τα μετανιώσετε.

5) Θεωρώντας ότι τα ηλιακά εγκαύματα συμβαίνουν μόνο στους ανθρώπους

Τα ηλιακά εγκαύματα στους σκύλους είναι συχνά. Τα ζώα δε με ανοιχτόχρωμη ή λευκή γούνα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Τα σκυλιά με λεπτό τρίχωμα είναι επίσης ευάλωτα σε ηλιακά εγκαύματα. Ο σκύλος σας νιώθει τον ίδιο πόνο με εσάς όταν πρόκειται για ηλιακό έγκαυμα. Το δέρμα του θα πονάει, θα ξεφλουδίζει, θα έχει φαγούρα και θα ερεθίζεται εύκολα, προκαλώντας του μεγάλη δυσφορία.

Για να αποφύγετε λοιπόν τα ηλιακά εγκαύματα, βάλτε του ένα αδιάβροχο αντηλιακό. Χρησιμοποιήστε είτε αντηλιακό ασφαλές για βρέφη είτε αντηλιακό ειδικά σχεδιασμένο για σκύλους. Όταν βάζετε το αντηλιακό, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην πλάτη, τη μύτη και τα αυτιά του σκύλου σας.