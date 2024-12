«Επική» χαρακτηρίστηκε η πρώτη εμφάνιση του Eminem σε Μουσικό Φεστιβάλ στη Σαουδική Αραβία

Πέντε χρόνια μετά την έναρξή του, το Mουσικό Φεστιβάλ Mdlbeast Soundstorm της Σαουδικής Αραβίας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έβαλε την πρωτεύουσα του βασιλείου, το Ριάντ, στον χάρτη όσον αφορά τις ζωντανές εκδηλώσεις στη Μέση Ανατολή.

Η φετινή έκδοση του Soundstorm από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου – το οποίο ξεκίνησε το 2019 ως ένα Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Χορευτικής Μουσικής – περιελάμβανε πάνω από 200 διεθνείς καλλιτέχνες από ραπ, ροκ, ποπ και house μουσική.

Φέτος είχε την ισχυρότερη από ποτέ χάρη σε κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Eminem, Linkin Park και ροκ συγκροτήματα όπως οι Thirty Seconds to Mars και Muse, καθώς και σταρ της hip-hop όπως οι Russ, G-Eazy, J.I.D. και Busta Rhymes.

Μαζί τους εμφανίστηκαν και η Λιβανέζα καλλιτέχνιδα Elissa, ο Σύρος τραγουδιστής Nassif Zeytoun και ο Σαουδάραβας DJ και παραγωγός Cosmicat.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Mdlbeast, Ramadan Alharatani σε συνέντευξή του στο Variety αναφέρθηκε στον Eminem, ο οποίος, στην πρώτη του εμφάνιση στη Σαουδική Αραβία, ερμήνευσε την επιτυχία του «Love The Way You Lie» για περισσότερους από 100.000 θαυμαστές.

Ο Eminem καθήλωσε το κοινό με τις έντονες ερμηνείες αγαπημένων για το κοινό τραγουδιών προκαλώντας ενθουσιώδεις αντιδράσεις με κάθε ρυθμό και στίχο.

Ο Eminem ήταν υπέροχος. Η βραδιά έναρξης με τον Eminem ήταν σίγουρα επική, τόνισε προσθέτοντς ότι στην πέμπτη έκδοση του Soundstorm δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, αλλά και στη σκηνογραφία και την παραγωγή.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Ramadan Alharatani αναφέρθηκε στην αλλαγή που έχει επέλθει στη Σαουδική Αραβία από μουσική άποψη. Η Επιτροπή Μουσικής της Σαουδικής Αραβίας έχει συσταθεί. Δημιουργούνται μουσικές ακαδημίες. Η μουσική πλέον διδάσκεται ξανά στα δημόσια σχολεία. Επίσης, αναπτύσσονται ενώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και κανονισμοί για να διασφαλιστεί ότι οι καλλιτέχνες μας αποζημιώνονται για την αδειοδότηση της μουσικής τους, υπογράμμισε.