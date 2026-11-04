Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ο Γ. Κεφαλογιάννης στη διάσκεψη για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της Ε.Ε.

Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, προκειμένου να συμμετάσχει ως επικεφαλής της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ), οι εργασίες της οποίας θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Η Διάσκεψη διοργανώνεται από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεντρώνει εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εργασίες της διεξάγονται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την αμυντική συνεργασία και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο του διαλόγου.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στη διεθνή ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες, όπως οι υβριδικές απειλές και οι κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και στην προστασία των κρίσιμων υποδομών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Στο περιθώριο των εργασιών, στις 5 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί συνάντηση του κοινοβουλευτικού σχήματος MED9, στο οποίο συμμετέχουν οι εννέα μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για τη Μεσόγειο, όπως η περιφερειακή ασφάλεια, η παράτυπη μετανάστευση, η ενεργειακή ασφάλεια και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύοντας τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της περιοχής.