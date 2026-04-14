Επικεφαλής Μοσάντ: «Η αποστολή μας στο Ιράν θα τελειώσει όταν πέσει το καθεστώς»

από Team MyPortal.gr
Σε αποκαλύψεις για τη δράση της Μοσάντ στο Ιράν αλλά και πότε θα τελειώσει η αποστολή της εκεί προχώρησε ο διευθυντής της Ντέιβιντ Μπαρνέα, σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Η υπηρεσία πληροφοριών της Μοσάντ λειτουργούσε «στην καρδιά της Τεχεράνης» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν, αποκάλυψε ο Μπαρνέα.

«Παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην Πολεμική Αεροπορία και αναχαιτίσαμε πυραύλους που απείλησαν το Ισραήλ», τόνισε.

«Αλλά η αποστολή μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», πρόσθεσε ο αρχηγός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Ο ρόλος της Μοσάντ θα τελειώσει «μόνο όταν αντικατασταθεί αυτό το καθεστώς».

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν «είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι, παρακολουθώντας, μπροστά σε μια άλλη υπαρξιακή απειλή», καταλήγει ο Μπαρνέα.

