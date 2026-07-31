Επιφυλακτικός ο Τραμπ απέναντι στο ενδεχόμενο κατασκευής πυραύλων Patriot από την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα πρέπει «να προσέξουν πολύ» πριν δώσουν την έγκρισή τους στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους για τα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που συναντήθηκε πρόσφατα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ζητά να δοθεί η άδεια στο Κίεβο να κατασκευάζει τέτοιους πυραύλους.

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί ποτέ αυτό»

«Δίνετε μια τέτοια τεχνολογία και, κάποια μέρα, μπορεί να στραφούν εναντίον σας» είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, που ήταν ανοιχτό για τους δημοσιογράφους, στην εξοχική κατοικία των Αμερικανών προέδρων, στο Καμπ Ντέιβιντ.

«Δεν νομίζω ότι θα συμβεί ποτέ αυτό», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι δεν έχει συμφωνήσει κάτι τέτοιο με το Κίεβο.