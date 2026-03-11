Επιφυλακτικά ανοδικά η Ασία, με το βλέμμα σε πετρέλαιο και Μέση Ανατολή

Ήπια κέρδη κατάγραφουν ως επί το πλείστον την Τετάρτη τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά τους, αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και ενόψει ανακοίνωσης σημαντικών στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Η ήπια άνοδος έρχεται μετά από ένα ασταθές ξεκίνημα της εβδομάδας που προκλήθηκε από έντονες διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι επενδυτές βρίσκουν κάποια στήριξη στην υποχώρηση των τιμών του αργού, οι οποίες είχαν αυξηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω φόβων ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει την προσφορά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας πρότεινε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα απελευθέρωση πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα, με στόχο να καθησυχαστούν οι αγορές και να αντισταθμιστούν οι διαταραχές στην προσφορά που προκαλεί η σύγκρουση.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν πλησιάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι εν μέσω ανησυχιών ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει διαταραγμένη. Ωστόσο, οι τιμές υποχωρούν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύεται 1,51%, ενώ στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI σημειώνει άνοδο 1,40%, μετά από άνοδο άνω του 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Παρά την υποχώρηση του πετρελαίου, το επενδυτικό κλίμα στις ασιατικές αγορές παραμένει επιφυλακτικό, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις ουσιαστικής αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η προηγούμενη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει ενισχύσει επίσης τις ανησυχίες για τους κινδύνους πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα για τις ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τη δημοσίευση των στοιχείων για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ αργότερα μέσα στην ημέρα, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει νέες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας της χώρας (Federal Reserve).

Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite κινείται ανοδικά κατά 0,25%, ενώ ο Shenzhen κερδίζει 0,75%. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ καταγράφει πτώση 0,16%.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κερδίζει 0,59%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης υποχωρεί κατά 0,3%.

Ο ινδικός Nifty 50, εξάλλου, χάνει 1,10%.