Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται αύριο 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι αύριο, Παρασκευή 30/10/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2026, συνολικού ύψους 187.722.460,23 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
- Επίδομα Γέννησης, 9.563 δικαιούχοι, 12.580.728,15 ευρώ
- Επίδομα Στέγασης, 153.594 δικαιούχοι, 18.153.248,55 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα), 143.635 δικαιούχοι, 33.168.974,39 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα), 582 δικαιούχοι, 136.818,27 ευρώ
- Αναπηρικά, 214.974 δικαιούχοι, 100.345.698,95 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών, 4.807 δικαιούχοι, 171.239,63 ευρώ
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982, 11.295 δικαιούχοι, 4.451.965,14 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, 24.495 δικαιούχοι, 10.347.930,39 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, 434 δικαιούχοι, 141.565,05 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής Μειονότητας Αλβανίας, 14.132 δικαιούχοι, 3.450.536,27 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας, 99 δικαιούχοι, 78.236 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, 3.808 δικαιούχοι, 1.991.700 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια, 2.899 δικαιούχοι, 245.397,90 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, 16 δικαιούχοι, 16.000 ευρώ
- Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια, 6 δικαιούχοι, 23.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες, 436 δικαιούχοι, 45.751,89 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής, 626 δικαιούχοι, 492.450,58 ευρώ
- Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής, 15 δικαιούχοι, 25.530 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού, 2.373 δικαιούχοι, 1.855.689,07 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων 587.789
Σύνολο καταβολών 187.722.460,23 ευρώ
Υπενθυμίζεται, ότι τα Επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.