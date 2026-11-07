Επίδομα θέρμανσης: Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα – Ελπίδες για φθηνότερα καύσιμα στην αντλία

Με αυξημένη ενίσχυση που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.560 ευρώ επιστρέφει το επίδομα θέρμανσης. Την επόμενη εβδομάδα, έως τις 10 Νοεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, με χιλιάδες νοικοκυριά να περιμένουν την οικονομική στήριξη για να καλύψουν το κόστος θέρμανσης του χειμώνα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Το ποσό που θα λάβουν φέτος οι δικαιούχοι είναι αυξημένο κατά 30%, ωστόσο δεν είναι ίδιο για όλους. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η περιοχή κατοικίας και το μέσο θέρμανσης, ενώ εφαρμόζεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στους οικισμούς με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης της χώρας το μέγιστο ποσό του επιδόματος μπορεί να φτάσει στα 1560 ευρώ. Όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος μειώνεται το ανώτατο όριο σε 1300 ευρώ και 1040 ευρώ αντίστοιχα.

Tα εισοδηματικά όρια και τα κριτήρια

Mε 16.000€ για τον άγαμο, 24.000€ για τον άγαμο και προσαύξηση 5.000€ για κάθε τέκνο διαμορφώνονται τα εισοδηματικά όρια.

Άγαμος: 16.000 €

Έγγαμος: 24.000 €

Μονογονεϊκή: 29.000 € +5000 € για κάθε παιδί

Τα εισοδηματικά κριτήρια:

Άγαμος: 200.000 €

Έγγαμος: 260.000 € +40.000 €/ παιδί

Τα όρια της ακίνητης περιουσίας είναι:

200.000€ για τον άγαμο, ενώ

για τον έγγαμο 260.000€ με προσαύξηση 40.000€ για κάθε τέκνο.

Αποκλιμάκωση στην αντλία

Η μείωση της διεθνούς τιμής τουπετρελαίου Brent κατά 13,3% την τελευταία εβδομάδα περνά σταδιακά και στην αντλία. Το πετρέλαιο θέρμανσης φεύγει από τα διυλιστήρια στα 1,03 ευρώ το λίτρο (από 1,13 ευρώ στις 31 Οκτωβρίου), ενώ στα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων η λιανική τιμή του έχει υποχωρήσει ακόμα και κάτω από τα 1,5 ευρώ το λίτρο.

Εκπρόσωποι της αγοράς εκτιμούν ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα υποχωρήσει στα 1,45 ευρώ το λίτροστις μεγάλες πόλεις.