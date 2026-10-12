Επίδομα θέρμανσης: Προς αύξηση 20% – Τα σενάρια για την αντλία

Σε δύο παράλληλες παρεμβάσεις προσανατολίζεται η κυβέρνηση για να περιορίσει το κόστος θέρμανσης τον φετινό χειμώνα, επιδότηση απευθείας στην τιμή του πετρελαίου και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς το οικονομικό επιτελείο περιμένει τις τελευταίες τιμές στη διεθνή αγορά πριν καθορίσει το ύψος της παρέμβασης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την επόμενη ημέρα, 15 Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη δεσμευθεί ότι η τιμή εκκίνησης θα βρεθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι επιδιώκεται ακόμη χαμηλότερο επίπεδο, κοντά στα 1,60 ευρώ.

Τα τρία σενάρια για την τιμή

Με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, χωρίς ειδική πρόσθετη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή εκκίνησης εκτιμάται περίπου στην περιοχή των 1,90-1,96 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και ακόμη υψηλότερα στην περιφέρεια και στα νησιά.

Στο τραπέζι βρίσκονται τρία βασικά σενάρια.

Επιδότηση 25 λεπτών ανά λίτρο: Θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή περίπου στα 1,71 ευρώ. Στο συγκεκριμένο σενάριο εξετάζεται συμμετοχή του προϋπολογισμού κατά 15 λεπτά και των διυλιστηρίων κατά επιπλέον 10 λεπτά.

Επιδότηση 35 λεπτών: Είναι το ισχυρότερο από τα σενάρια που εξετάζονται αυτή τη στιγμή και θα μπορούσε να φέρει την τιμή κοντά στα 1,61 ευρώ το λίτρο. Εφόσον τα διυλιστήρια συνεισφέρουν 10 λεπτά, τα υπόλοιπα 25 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επιδότηση 45 λεπτών: Θα μπορούσε θεωρητικά να κατεβάσει την τιμή κοντά στα 1,41 ευρώ, θεωρείται όμως το ακριβότερο δημοσιονομικά και, με τα σημερινά δεδομένα, το λιγότερο πιθανό.

Προς αύξηση 20% στο επίδομα

Παράλληλα με την παρέμβαση στην αντλία, σχεδιάζεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση 20%, ενώ έχουν συζητηθεί και μεγαλύτερες παρεμβάσεις, έως 30%, εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες.

Εφόσον εφαρμοστεί η αύξηση 20% σε όλη την κλίμακα:

το ελάχιστο επίδομα ανεβαίνει από 100 σε 120 ευρώ ,

, το βασικό ανώτατο όριο από 800 σε 960 ευρώ ,

, στις ψυχρές περιοχές το πλαφόν αυξάνεται από 1.000 σε 1.200 ευρώ ,

, και στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες από 1.200 σε 1.440 ευρώ.

Δεν έχει πάντως οριστικοποιηθεί αν το 20% θα εφαρμοστεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα καύσιμα ή αν θα αποτελέσει μέση αύξηση, με μεγαλύτερη ενίσχυση για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Πώς υπολογίζεται σήμερα το επίδομα

Με βάση το καθεστώς της περυσινής περιόδου, διαφορετικό «ποσό αναφοράς» χρησιμοποιείται ανάλογα με την πηγή θέρμανσης.

Ήταν 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης και υγραέριο, 325 ευρώ για φυσικό αέριο, 350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση, 360 ευρώ για πέλετ και 380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής.

Αυτός είναι και ο λόγος που δύο νοικοκυριά με ίδιο εισόδημα και ίδια οικογενειακή σύνθεση μπορεί να λάβουν διαφορετικό επίδομα εάν κατοικούν, για παράδειγμα, στην Αθήνα και στο Νευροκόπι.

Ποια κριτήρια αναμένεται να παραμείνουν

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα αλλάξουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Εφόσον διατηρηθούν τα περυσινά όρια, δικαιούχοι θα είναι νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως:

16.000 ευρώ για άγαμο,

για άγαμο, 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί,

για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Στο περιουσιακό σκέλος, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τον άγαμο και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Σενάριο και για μεγαλύτερη προκαταβολή

Στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση του ποσού που θα δοθεί προκαταβολικά στους δικαιούχους. Την προηγούμενη περίοδο καταβαλλόταν προκαταβολή ίση με 60% του επιδόματος στους παλαιούς δικαιούχους και 50% στους νέους.

Για φέτος εξετάζεται το ποσοστό να φθάσει αντίστοιχα στο 70% και 60%, ώστε μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης να δοθεί στην αρχή του χειμώνα. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η πρώτη πληρωμή εξετάζεται να γίνει μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου.

Σε καθεε περιπτώση η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το πού θα βρίσκεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου τις επόμενες 24ωρες.

Σήμερα το Brent υποχωρεί περίπου στα 103 δολάρια το βαρέλι, μετά τις ανακοινώσεις για πιθανή ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας και πρόσθετες ποσότητες ρωσικού diesel στη διεθνή αγορά. Τα συμβόλαια gasoil έχουν επίσης υποχωρήσει, όμως οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία απελευθερώνουν αποθέματα πετρελαίου και diesel στο πλαίσιο συντονισμένης παρέμβασης με την IEA, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές.

Το ελληνικό οικονομικό επιτελείο έχει κρατήσει «μαξιλάρι» περίπου 400 εκατ. ευρώ, μοιρασμένο μεταξύ του τελευταίου τμήματος του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2027, για ενδεχόμενες πρόσθετες ενεργειακές παρεμβάσεις.