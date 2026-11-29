Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου θα μπορούν να καταβάλουν αίτηση οι πολίτες στην πλατφόρμα myΘέρμανση , για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου και αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τα καυσόξυλα, το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το ποσό που θα λάβουν φέτος οι δικαιούχοι να είναι αυξημένο κατά 30%.

Κάθε δικαιούχος – ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή όσοι κατοικούν σε δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα – μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος.

Τι ισχύει για ρεύμα, καυσόξυλα, πετρέλαιο

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα απαιτείται ενεργή παροχή που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία, ενώ δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Όσον αφορά σε καυσόξυλα και πέλετ ισχύουν και γεωγραφικά κριτήρια: τα καυσόξυλα αφορούν οικισμούς έως 10.000 κατοίκους και πέλετ έως 25.000 κατοίκους, με τον προβλεπόμενο κλιματικό συντελεστή.

Το ελάχιστο επίδομα ξεκινάει από 100 ευρώ και μπορεί να ανέλθει έως τα 1.560 ευρώ για τους κατοίκους των περιοχών της χώρας με δριμύ ψύχος κατά την διάρκεια του χειμώνα.

Tα εισοδηματικά όρια και τα κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Εισόδημα έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ακίνητη περιουσία: Έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτή δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Πώς θα κάνετε αίτηση για το επίδομα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του myΘέρμανση της ΑΑΔΕ (κλικ εδώ).

Πρώτο βήμα είναι να κάνετε κλικ στην πρώτη επιλογή «Υποβολή Αίτησης» και συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Εκεί οι δικαιούχοι μπορούν να:

κάνουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης,

λοιπά καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια, να δηλώσουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας.

Για την υποβολή αίτησης, πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE ένα αριθμό λογαριασμού IBAN στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Παράλληλα, θα πρέπει:

Να επιλέξει είδος καυσίμου

Να συμπληρώσει τον Αριθμό Παροχής Ρεύματος

Να επιλέξει οικισμό

Να δηλώσει αν είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος, με το αντίστοιχο ΑΦΜ

Να δηλώσει τα τ.μ. της κατοικίας

Να δηλώσει αν διαμένει σε πολυκατοικία (αφορά μόνο την περίπτωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης)

Το επίδομα αφορά όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος).

Η σημασία του ΑΦΜ στην απόδειξη αγοράς καυσίμων

Στη περίπτωση αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να φροντίσετε να αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς το ίδιο ΑΦΜ με εκείνο της αίτησης για το επίδομα.

Αν το ΑΦΜ είναι διαφορετικό, για παράδειγμα στη περίπτωση συζύγων, τότε θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων.

Στην περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει εγκαίρως να προβείτε σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου σας.

Ωστόσο σημειώνεται πως αυτό αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμνσης, ενώ για τα λοιπά είδη καυσίμων θέρμανσης η διασταύρωση θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.