Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται οριζόντια αύξηση για όλα τα καύσιμα – Τα νέα ποσά και οι δικαιούχοι

Οριζόντια αύξηση στα ποσά αναφοράς του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα καύσιμα αναμένεται να εφαρμοστεί, την ώρα που οι αυξήσεις στα καύσιμα έχουν πάρει επικίνδυνα την ανηφόρα. Η φοροτεχνικός Σάντρα Γεραγγέλου επισήμανε μιλώντας στην εκπομπή Limit Up του OPEN TV, την ανάγκη διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων και σημείωσε ότι αναμένεται τις επόμενες ημέρες η εξειδίκευση του μέτρου, ενώ η παρέμβαση αφορά τα ποσά αναφοράς για όλα τα καύσιμα.

Η οριζόντια αύξηση θα είναι στα ποσά αναφοράς για όλα τα καύσιμα και θα καλύπτεται το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κ. Γεραγγέλου σημείωσε, ωστόσο, ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διευρύνονταν και τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και η τιμή εκκίνησης

Σύμφωνα με τη φοροτεχνικό, τα εισοδηματικά κριτήρια δεν αναμένεται να διευρυνθούν. Όπως εξήγησε, η τιμή εκκίνησης παραμένει υψηλή, γεγονός που δυσκολεύει την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από νοικοκυριά με εισοδήματα κοντά στις 16.000 ευρώ για άτομα χωρίς παιδιά και 24.000 ευρώ για οικογένειες.

Η ίδια αναφέρθηκε και στην τιμή του πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι ακόμη και αν φτάσει στο 1,75 ευρώ, το κόστος παραμένει σημαντικό για τα συγκεκριμένα εισοδηματικά επίπεδα.

Τα παραδείγματα για τους δικαιούχους

Η Σάντρα Γεραγγέλου παρουσίασε παραδείγματα νοικοκυριών από διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποτυπωθεί η επίδραση της αναμενόμενης αύξησης του επιδόματος θέρμανσης.

Νοικοκυριό χωρίς παιδιά στο Βελούχι

Ένα νοικοκυριό χωρίς παιδιά στο Βελούχι έλαβε πέρυσι επίδομα περίπου 730 ευρώ.

Μετά την αναμενόμενη αύξηση, το ποσό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 840 και 960 ευρώ.

Η αύξηση για το συγκεκριμένο νοικοκυριό υπολογίζεται σε 110 έως 230 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά στην Παύλιανη

Στην Παύλιανη, ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά έλαβε πέρυσι επίδομα ύψους 666 ευρώ.

Πρόκειται, όπως εξήγησε η φοροτεχνικός, για περιοχή με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και χαμηλές θερμοκρασίες, όπου το επίδομα διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα.

Για τη φετινή περίοδο, το επίδομα αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 777 και 888 ευρώ, με την αύξηση να υπολογίζεται σε 111 έως 222 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά στην Αττική

Στην Αττική, μια οικογένεια με δύο παιδιά έλαβε πέρυσι επίδομα 210 ευρώ.

Το ποσό είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερες ανάγκες θέρμανσης.

Μετά την αναμενόμενη αύξηση, το επίδομα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 245 και 280 ευρώ.

Το αυξημένο κόστος διαβίωσης

Η συζήτηση ανέδειξε και το ζήτημα του χρόνου καταβολής του επιδόματος, καθώς τέθηκε το ερώτημα αν θα μπορούσε να δοθεί νωρίτερα.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η αύξηση του επιδόματος δεν επαρκεί για να καλύψει το συνολικό αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι ενδέχεται να εξανεμίζονται από τις αυξημένες δαπάνες των νοικοκυριών.

Η τελική έκταση της παρέμβασης, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της, αναμένονται με την εξειδίκευση του μέτρου τις επόμενες ημέρες.

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