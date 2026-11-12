Επίδομα παιδιού: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πληρωμή

Έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00 η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση υφιστάμενων για την πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού Α21.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2026.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα (κλικ εδώ) ή (κλικ εδώ) με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο- καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας

Η τάξη και ο

Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Όσον αφορά τις ημερομηνίες πληρωμής, στις 30 Νοεμβρίου 2026 καταβάλλεται η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026 στους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις.

Στις 21-23 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται η πρόσθετη πληρωμή του Δεκεμβρίου, μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Η καταβολή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.