Επίδομα παιδιού: Ανοίγει ξανά σήμερα η πλατφόρμα Α21 – Πότε καταβάλλεται η τελευταία δόση του 2026

H πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού ενεργοποιείται εκ νέου σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 το πρωί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης της τέταρτης διμηνιαίας δόσης.

Όπως ενημέρωσε ο ΟΠΕΚΑ, με την επαναλειτουργία της πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προχωρούν τόσο σε νέες αιτήσεις όσο και σε τροποποιήσεις ήδη υποβληθεισών αιτήσεων.

Η τέταρτη διμηνιαία πληρωμή του επιδόματος παιδιού αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού αποτελεί η οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο.

Η αίτηση θα πρέπει να εμφανίζεται στο σύστημα ως εγκεκριμένη και όχι απλώς ως αποθηκευμένη, καθώς οι αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί δεν λαμβάνονται υπόψη για την πληρωμή.

Σε ό,τι αφορά την τελευταία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026, ο προγραμματισμός προβλέπει ότι η καταβολή της θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από τις 18 έως τις 24 Δεκεμβρίου.

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η οικογένεια.

Από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο και έπειτα, το ποσό του επιδόματος διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί με καθυστέρηση, τα ποσά που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος μπορούν να καταβληθούν αναδρομικά, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, καθώς και μέσω του Taxisnet.

Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου.