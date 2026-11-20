Αυξημένη κατά 60% θα είναι φέτος η ετήσια οικονομική ενίσχυση για άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία, καθώς το ποσό αυξάνεται από τα 250 στα 400 ευρώ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, μαζί με τα τακτικά προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Την αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα 400 ευρώ, από 250 ευρώ που ίσχυαν πέρυσι, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υλοποιώντας τη σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η αύξηση κατά 150 ευρώ ή 60% αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, παράλληλα με την τακτική καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Το υπουργείο έχει ήδη διαθέσει στον Οργανισμό την απαιτούμενη επιχορήγηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή της ενίσχυσης.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 5355/2026 (ΦΕΚ Α΄ 188/13.11.2026), δικαιούχοι της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες:Όσοι λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία: Όσοι λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία: Όσοι έχουν αναλάβει τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό των 400 ευρώ καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και στην περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις για περισσότερες από μία κατηγορίες.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν ολόκληρο το ποσό.

Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς ή τις τράπεζες, ενώ δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση.

Η καταβολή της ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου εντάσσεται στην εφαρμογή των μέτρων οικονομικής στήριξης που είχαν ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.