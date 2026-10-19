Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι δικαιούχοι και πότε πληρώνεται

Στα 400 ευρώ καθαρά αυξάνεται η ετήσια ενίσχυση που προγραμματίζεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Η πληρωμή αναμένεται να γίνει μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η αλλαγή περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο των μέτρων της ΔΕΘ, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι στόχος είναι να ψηφιστεί μέσα στον ίδιο μήνα. Επομένως, οι όροι που ακολουθούν αποτυπώνουν το πλαίσιο που έχει εξαγγελθεί και περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ

Η ενίσχυση προβλέπεται να δοθεί:

Σε συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω. Για την πρώτη καταβολή, το ηλικιακό όριο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για την πρώτη καταβολή, το ηλικιακό όριο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου — σύνταξη χηρείας — και δεν παίρνουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου — σύνταξη χηρείας — και δεν παίρνουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος. Σε άτομα με αναπηρία , ανεξαρτήτως ηλικίας, που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα.

, ανεξαρτήτως ηλικίας, που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αναπηρικές συντάξεις ή προνοιακά επιδόματα. Σε ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν τις σχετικές παροχές.

Η διεύρυνση εκτιμάται ότι ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων σε περίπου 2,2 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι για τις παραπάνω κατηγορίες δεν θα ισχύουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι μένουν εκτός

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος δεν προβλέπεται να πάρουν την ενίσχυση μόνο και μόνο επειδή έχουν συνταξιοδοτηθεί. Η εξαίρεση αφορά όσους είναι τουλάχιστον 60 ετών και λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου.

Για τους συνταξιούχους που θα έχουν συμπληρώσει τα 65 μέσα στο 2026, το ηλικιακό όριο για την πρώτη πληρωμή δεν καλύπτεται, καθώς εξετάζεται αν είχε συμπληρωθεί έως το τέλος του 2025. Η ενίσχυση είναι ετήσια και, βάσει της εξαγγελίας, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Πότε θα πληρωθεί

Η υπουργός Εργασίας έχει δηλώσει ότι τα 400 ευρώ θα καταβληθούν στο τέλος Νοεμβρίου μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου. Η 30ή Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία που έχει αναφερθεί για την καταβολή· η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μπορεί να φανεί νωρίτερα, ανάλογα με το επίσημο πρόγραμμα πληρωμών. Οι ακριβείς ημερομηνίες αναμένεται να ανακοινωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

Δεν προβλέπεται αίτηση από τους δικαιούχους. Η καταβολή γίνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό τους, ενώ ο e-ΕΦΚΑ παρέχει ηλεκτρονική δυνατότητα ελέγχου της επιλεξιμότητας. Όποιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες δικαιούχων λαμβάνει μία ενίσχυση, όχι ξεχωριστό ποσό για κάθε κατηγορία.

Τα 400 ευρώ προβλέπεται να είναι καθαρά, αφορολόγητα και χωρίς κρατήσεις. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της ετήσιας ενίσχυσης, το ποσό είναι επίσης ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες.