Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματικές πράξεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες σε σπίτια, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν προσαγάγει οκτώ άτομα για περαιτέρω έλεγχο (τρεις Πακιστανοί, τρεις Τούρκοι, ένας Ιρακινός και μία Ελληνίδα).

Εκ των προσαχθέντων έχει συλληφθεί ένας υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης και τυχόν περαιτέρω συλλήψεις αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ