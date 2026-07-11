Επιχείρηση περισυλλογής 30 μεταναστών νότια της Γαύδου – 43 ακόμα εντοπίστηκαν στη στεριά

Ακόμα μία λέμβος στην οποία επέβαιναν 30 περίπου μετανάστες εντοπίστηκε χθες το βράδυ από εναέριο μέσο της FRONTEX, στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Τους αλλοδαπούς περισυνέλλεξε σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στον λιμάνι της Γαύδου κάτω από καλές καιρικές συνθήκες.

Στο μεταξύ, είχε προηγηθεί η αποβίβαση στη Γαύδο 43 ακόμα μεταναστών, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν στη στεριά. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Έτσι, αυτή τη στιγμή στη Γαύδου έχουν συγκεντρωθεί 73 αλλοδαποί, οι οποίοι αναμένεται να ταξιδέψουν στην Χώρα Σφακίων και από εκεί στον προσωρινό χώρο παραμονής τους στην Αγυιά Χανίων.