Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι του Βίκου: Aεροδιακομιδή τραυματισμένης γυναίκας στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι του Βίκου, για τη μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας, ελβετικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινό μονοπάτι της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν τρία άτομα από την 5η ΕΜΑΚ, ομάδα της ΕΜΟΔΕ, καθώς και επικεφαλής της επιχείρησης ο Αντιπύραρχος, Λύχνος Σωτήριος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έχει υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι, ωστόσο διατηρεί τις αισθήσεις της και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή. Βρισκόταν μαζί με ομάδα εννέα ατόμων, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι διασώστες έχουν ήδη προσεγγίσει το σημείο, προχώρησαν στην ακινητοποίηση της τραυματισμένης και αναμένουν την άφιξη ελικοπτέρου για την παραλαβή της, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης ώρας. Η τραυματίας αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.