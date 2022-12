Επιχειρηματική αποστολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Επιχειρηματική αποστολή, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, διοργάνωσε η Περιφέρεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 20 επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, από την Κεντρική Μακεδονία.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων ADIFE 2022, στο Abu Dhabi.

Παρουσία του Προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Συμεών Διαμαντίδη, η αποστολή επισκέφτηκε αρχικά το Waterfront Market στο Dubai, που είναι η μεγαλύτερη αγορά τροφίμων και κυρίως αλιευμάτων, κρεάτων και φρούτων, μεταξύ των αραβικών χωρών.

Την αποστολή υποδέχτηκε η Διοίκηση του Waterfront Market, και συγκεκριμένα ο CEO Abdulla Al Qubaisi και ανώτατα στελέχη της επιχείρησης. Ο Περιφερειάρχης και τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Waterfront Dubai, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας υπέγραψε με τον κ. Al Qubaisi σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Waterfront Market, με στόχο την ευρύτερη δυνατή προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από τη διεθνούς φήμης πολυαγορά.

Τα μέλη της αποστολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχαν επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους εισαγωγικών εταιριών και επιχειρήσεων εμπορίας των ΗΑΕ, μεταξύ των οποίων σημαντικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η Κεντρική Λαχαναγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αλυσίδες καταστημάτων εμπορίας τροφίμων ποιότητας. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως για παράδειγμα η InstaShop, που είναι εταιρία νέων τεχνολογιών, μια πλατφόρμα online πωλήσεων, ελληνικών συμφερόντων, η οποία προσφάτως εξαγοράστηκε από Fund των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και εδρεύει στο Dubai.

Δυναμική ήταν η παρουσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων ADIFE 2022, στο Abu Dhabi, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού και ευρύτερα του πρωτογενούς τομέα και οργανωμένη παρουσίαση των ποιοτικών μακεδονικών προϊόντων και της εξαγωγικής δυναμικής του πρωτογενούς τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας, στο Περίπτερο της Περιφέρειας.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφτηκε μεταξύ άλλων ο HE Saeed Al-Bahri Salem Al-Ameri, Director General of Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority, που ξεναγήθηκε και γνώρισε από κοντά τα μακεδονικά προϊόντα και τις επιχειρήσεις που τα παράγουν.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύει στον πρωτογενή τομέα και την εξωστρέφειά του και ενισχύει την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων ποιότητας στις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως, στη βάση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής και προώθησης του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος είναι βασικός πυλώνας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν μία από τις πλέον δυναμικές αγορές για τα τρόφιμα και ποτά της περιοχής μας, ενώ το Dubai, λόγω των προηγμένων υποδομών του στην αλυσίδα της εμπορίας, διακίνησης και αποθήκευσης αγροδιατροφικών προϊόντων, λειτουργεί ευρύτερα ως διεθνές κέντρο, μέσω του οποίου δίνεται μια σημαντική δυνατότητα προώθησης των ελληνικών προϊόντων σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Μέσα από τη συμμετοχή μας, στις πιο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών στον κόσμο, προβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα, τα προϊόντα της μακεδονικής γης, που προσδιορίζουν την ισχυρή και μοναδική γαστρονομική ταυτότητα της Κεντρικής Μακεδονίας. Βασικός στόχος μας και στην ADIFE 2022 ήταν η προώθηση των προϊόντων μας σε νέες αγορές, η περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και η στήριξη της αγροτικής οικονομίας, που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στην αναπτυξιακή μας πολιτική στην Περιφέρεια. Δεν είναι τυχαίο ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων σταθερά και διαχρονικά. Εξαγωγές, που με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αυξήσαμε στα χρόνια της κρίσης κατά 50%, κάτι που αποδεικνύει και τη μεγάλη δυναμική του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή μας».