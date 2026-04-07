Έπιασαν δουλειά οι τομεάρχες της ΝΔ Θεσσαλονίκης

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου οργάνου των Γραμματειών της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του Διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Μιχάλη Μπεκίρη, και των συντονιστών Γιάννη Παπαγεωργίου και Έλενας Σόκου.

Η συνεδρίαση, κατά τον πρόεδρο της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία με στόχο την ενεργοποίηση και την ουσιαστική λειτουργία των Γραμματειών, οι οποίες καλούνται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο ως εργαλεία πολιτικής δράσης και σύνδεσης με την κοινωνία — και όχι ως διακοσμητικές δομές.

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οργάνωση, τη σωστή στελέχωση — που αποτελεί και το κλειδί της επιτυχίας — καθώς και στη θέσπιση διαδικασιών αξιολόγησης και λογοδοσίας σε εξαμηνιαία βάση.

Πρόσθεσε πως το μήνυμα που εκπέμφθηκε είναι σαφές: προτεραιότητα έχει η πράξη και το μετρήσιμο αποτέλεσμα, με τη θέση ευθύνης κάθε επικεφαλής να αποτελεί όχι μόνο τιμή αλλά και υποχρέωση ουσιαστικής προσφοράς. Η λειτουργία των Γραμματειών θα βασιστεί στη συλλογικότητα, τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία, με στόχο την παραγωγή συγκεκριμένου έργου και την ενίσχυση της παρουσίας της οργάνωσης στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζουμε πως οι νέοι τομεάρχες της ΝΔ Θεσσαλονίκης, είναι:

Αγροτικών φορέων: Χρήστος Τσιχήτας

Ατόμων με Αναπηρία: Μίλτος Στόϊκος Αυτοδιοίκησης

Τοπικής και Περιφερειακης: Κωνσταντίνος Ιακώβου

Διεθνών Ευρωπαικών Σχέσεων,

Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων: Άκης Μποζίνης

Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων: Ιωάννης Ελευθερίου

Επιστημονικών Φορέων και Καινοτομίας: Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης

Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα: Χρύσα Σάγου

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού: Δέσποινα Φιλιππιδάκη

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Εύα Ντόντη

Οργανωτικού: Θεόδωρος Πετρούσης

Παραγωγικών Φορέων, Επιχειρηματικότητας και Ναυτιλίας : Παναγιώτης Καρδάρας

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας: Αχιλλέας Ζαπράνης

Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Social media και Επιμόρφωσης Στελεχών : Ελισάβετ Βασιλοπούλου

Νομικών Θεμάτων-Συμβουλευτική: Ευαγγελία Καραμπατάκη

Θεμάτων Υγείας: Γεώργιος Δόντσιος

Θεμάτων Παιδείας: Γεώργιος Ανδρεάδης

Κλιματικής Αλλαγής : Φυγαλία Παπαγεωργίου

Ανάλυσης Πολιτικών Δεδομένων : Αναστάσιος Αρχοντής

Δημογραφικής Πολιτικής : Αναστασία Τσαουσίδου

Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνου : Μίλτος Μπενάκης

Δημοσίων Σχέσεων : Μαριάνα Βαραδίνη

Τύπου και Ενημέρωσης : Γεώργιος Μπάκος

Πολιτισμού: Παναγιώτης Φωτιάδης

Αθλητισμού: Δημήτρης Βασιλειάδης

Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανθεκτικότητας : Γεώργιος Σαμαράς

Παλαιών Στελεχών : Μάγδα Καρακόλη

Συντονιστής του Διαγραμματειακού ορίζεται ο Γεώργιος Δρόλιας.

Διευθυντής της Δ.Ε. της Νέας Δημοκρατίας Ν.Θεσσαλονίκης ορίζεται ο Ανέστης Φίσκας.