Το ζήτημα της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς και της διαδοχής δύο ακόμη μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, συζήτησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά την έναρξη των εργασιών του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Στόχος της παρούσας Συνόδου Κορυφής είναι να οριστικοποιηθούν οι προτεινόμενες υποψηφιότητες για τις τρεις προς πλήρωση θέσεις και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαβουλεύσεις, ώστε οι επίσημοι διορισμοί της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ να πραγματοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, μετά τη συζήτηση που είχαν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες επί των υποψηφιοτήτων, αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών (COREPER), προκειμένου να συμφωνηθεί η σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για έναν υποψήφιο για καθεμία από τις τρεις θέσεις. Στη συνέχεια, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα επανέλθουν στο ζήτημα, προκειμένου να δρομολογήσουν επισήμως τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Όπως ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος, οι διαβουλεύσεις αυτές θα ανοίξουν τον δρόμο για τους οριστικούς διορισμούς της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.

Οι δύο επίσημοι υποψήφιοι για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία αποχωρεί πρόωρα από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, είναι ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας, και ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο Ισπανός, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, φέρεται να έχει το προβάδισμα για τη διαδοχή της Κ. Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ.

Ο Ισπανός υποψήφιος έχει την υποστήριξη του Παρισιού και του Βερολίνου, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, έναντι του Ολλανδού, Κλάας Κνοτ.