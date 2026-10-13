Επέστρεψε στο γραφείο η Αθηνά Αηδονά

Στα καθήκοντά της επέστρεψε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, η οποία προήδρευσε στη σημερινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που σας συναντώ, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης», ανέφερε η κ. Αηδονά, ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής για τις ευχές που δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Η περιφερειάρχης συνεχάρη τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο η αποτελεσματικότητα του οργάνου, το καλό κλίμα συνεργασίας και ο πολιτικός πολιτισμός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Φώτη Φωτιάδη, τον οποίο ευχαρίστησε για την «υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την προσαρμοστικότητα» με τις οποίες ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα που ανέλαβε, όπως χαρακτηριστικά είπε, «πέφτοντας στα βαθιά». Ευχαρίστησε επίσης τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων για την κατανόηση και την υπευθυνότητα που επέδειξαν.

Η κ. Αηδονά εξέφρασε προσωπικά τις ευχαριστίες της προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα για το ενδιαφέρον του, καθώς και προς τον εκτελεστικό γραμματέα και τους εργαζομένους της Περιφέρειας για τη στήριξή τους.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι και όλο το προηγούμενο διάστημα παρέμενε ενήμερη για όλα τα ζητήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. «Ενημερώνομαι και παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα τις εξελίξεις, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο», υπογράμμισε.

Η κ. Αηδονά έτυχε θερμής υποδοχής από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Μάλιστα, ο επικεφαλής της παράταξης “Πράξεις για τη Μακεδονία” Χρήστος Παπαστεργίου είπε χαριτολογώντας ότι με τη σημερινή επιστροφή της η κ. Αηδονά σπάει την προκατάληψη ότι η Τρίτη και 13 είναι μια κακή μέρα.