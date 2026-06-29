Επεισόδιο ξυλοδαρμού μεταξύ οδηγών στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη (28/06).

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί φέρονται να διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια.

Το συμβάν έγινε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ενώ συνολικά ενεπλάκησαν οι οδηγοί δύο οχημάτων, καθώς και ο συνεπιβάτης ενός εκ των δύο.

Ένας 59χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές από 40χρονο και 44χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ οι δύο τελευταίοι, απευθύνθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο 59χρονος τραυματίας υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τόσο ο 40χρονος όσο και ο 44χρονος.