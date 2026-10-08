Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Αναζητείται ο οδηγός

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν πριν από τις 6 το πρωί της Πέμπτης (8/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός ΙΧ, στην περιοχή των Σερρών, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, η οποία κατέληξε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μπροστά στα έντρομα μάτια των περαστικών, που πήγαιναν εκείνη την ώρα στη δουλειά τους.

Ο οδηγός του ΙΧ, στην προσπάθειά του να διαφύγει, φέρεται να προσέκρουσε σε οχήματα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου, με Αρκαδιουπόλεως με αποτέλεσμα να προκαλέσει υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, το εγκατέλειψε, διέφυγε πεζός, με την ΕΛ.ΑΣ., να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν επτά αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Η έρευνα των αρχών για το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη.