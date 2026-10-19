Επεισόδια Γαλλία: Έκτακτο κονδύλι για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων δημόσιων υποδομών

Η υπουργός αρμόδια για τις τοπικές αρχές, Φρανσουάζ Γκατέλ, ανακοίνωσε ότι η γαλλική κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα «έκτακτο ταμείο» για να βοηθήσει τους δήμους και τις περιφέρειες να αποκαταστήσουν τις δημόσιες υποδομές που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων του Σαββατοκύριακου.

«Θα κινητοποιήσουμε ένα έκτακτο ταμείο στήριξης για την ανακατασκευή των δημόσιων υποδομών», δήλωσε η υπουργός από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το ύψος της χρηματοδότησης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δημιουργήσει άμεσα, υπό την ευθύνη κάθε νομάρχη, ένα «ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης» για την υποστήριξη των πληγέντων τοπικών αρχών. Η κ. Γκατέλ υποσχέθηκε επίσης ότι θα υπάρξουν διευκολύνσεις και απλοποιήσεις στις διοικητικές διαδικασίες, ώστε να επιταχυνθεί η αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με τη Le Monde, η υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν τα επεισόδια σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τις ζημιές που υπέστησαν τα δημαρχεία της Μασσαλίας και της Λιμόζ, καθώς και το Γραφείο Τουρισμού της Λυών.