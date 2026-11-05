Επείγουσα έκκληση Ζελένσκι για βοήθεια στην αποκατάσταση του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας

Έκκληση στην Ισπανία και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να συνδράμουν άμεσα στην αποκατάσταση του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας απηύθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Μαδρίτη, καθώς οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ενόψει ενός ακόμη δύσκολου χειμώνα.

Μιλώντας στο περιθώριο της 30ής Ιβηροαμερικανικής Συνόδου, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (5/11) στην ισπανική πρωτεύουσα, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για διεθνή συνεργασία, ζητώντας συγκεκριμένο εξοπλισμό που θα επιτρέψει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

«Έχουμε ανάγκη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία προκειμένου να συνεχίσουμε να ανοικοδομούμε και να αποκαθιστούμε το ενεργειακό μας σύστημα, κάτι που έχουμε επειγόντως ανάγκη», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε αναλυτικά τις ανάγκες της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η βοήθεια πρέπει να φτάσει στη χώρα το συντομότερο δυνατό.

«Χρειαζόμαστε υλικά, περισσότερα υλικά: μετασχηματιστές, ηλεκτρικά καλώδια, σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και διάφορους τύπους γεννητριών, τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου», ανέφερε.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, οι πρόεδροι της Γουατεμάλας και της Ονδούρας, Μπερνάρδο Αρέβαλο και Νάσρι Ασφούρα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις παραγωγικές δυνατότητες χωρών της Λατινικής Αμερικής, επισημαίνοντας ότι μετασχηματιστές μπορούν να προμηθευτούν από τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Αργεντινή και την Κολομβία, ηλεκτρικά καλώδια από τη Χιλή, καθώς και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και γεννήτριες από την Ισπανία.

«Χρειαζόμαστε εξοπλισμό συμβατό με το δίκτυό μας ηλεκτρικής ενέργειας και τον χρειαζόμαστε γρήγορα», υπογράμμισε, καλώντας τις κυβερνήσεις να διευκολύνουν την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και την κινητοποίηση της παραγωγής, ώστε οι προμήθειες να φτάσουν εγκαίρως στην Ουκρανία.

Διπλωματικές διεργασίες και ανησυχία στο Κίεβο

Η επίσκεψη Ζελένσκι στη Μαδρίτη πραγματοποιείται σε μια περίοδο νέων διπλωματικών πρωτοβουλιών για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την πρόσφατη προσέγγιση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο Κίεβο επικρατεί ανησυχία για το ενδεχόμενο περιορισμού της αμερικανικής υποστήριξης, την ώρα που η Ουκρανία προσπαθεί να θωρακίσει τις ενεργειακές υποδομές της απέναντι στους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν προγραμματιστεί να επαναληφθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αμερικανική μεσολάβηση.

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF, ανέφερε ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δημιουργεί «ελπίδα» για ενίσχυση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Για το Κίεβο, πάντως, η άμεση προτεραιότητα παραμένει η αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων για τον πληθυσμό κατά τους χειμερινούς μήνες.