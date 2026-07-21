Επανομή: 76χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «Ποταμός»

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τις απογευματινές ώρες χθες ένας 76χρονος ημεδαπόςαπό τη θαλάσσια περιοχή «Ποταμός» στην Επανομή Θεσσαλονίκης , έπειτα από ενημέρωση που δέχθηκε η Λιμενική Αρχή της Νέας Μηχανιώνας.

Στον ηλικωμένο παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες επί τόπου από ναυαγοσώστες καθώς και από τα πληρώματα δύο ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» , όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιών, το οποίο υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.