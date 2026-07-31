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Επανεκδίδεται ιστορική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Επανεκδίδεται ιστορική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τον “Ελληνικό Βορρά” που κυκλοφόρησε απο τον Πέτρο Λεβαντή για πρώτη φορά το 1946.

Τα δικαιώματα του τίτλου εξαγόρασε ο όμιλος της εφημερίδας “Τύπος Θεσσαλονίκης”, του κ. Θωμά, που ειναι η μοναδική καθημερινή εφημερίδα που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνος της εφημερίδας θα είναι ο κ. Τάσος Ρέτζιος, δημοσιογράφος και μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜΘ.

Το πρώτο φύλλο θα εκδοθεί προς της ΔΕΘ και η εβδομαδιαία παρουσία του θα ξεκινήσει απο τον Οκτώβριο και εκτός της τακτικής πολιτικής και τοπικής του ύλης θα έχει ένθετα για την οικονομία και τον αθλητισμό.

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