Επαναλειτουργεί μετά από τρία χρόνια η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Φλώρινας

Επαναλειτουργεί μετά από τρία χρόνια η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα. Στο δοκιμαστικό δρομολόγιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 5 Μαΐου, επέβαινε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης.

Ουσιαστικά θα έχουμε την επαναλειτουργία του τμήματος από την Έδεσσα έως τη Φλώρινα. Ο κ.Κυρανάκης στις δηλώσεις του έκανε το δρομολόγιο, ήταν επιβάτης σε αυτή την πρώτη δοκιμαστική διαδρομή και μίλησε για μια ημέρα αισιοδοξίας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

«Είναι ένα βήμα για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Είναι ένα κίνητρο για να μπορέσουν πάλι να ξαναχρησιμοποιηθούν και να αγαπήσουν τον σιδηρόδρομο», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, ενώ οι τοπικοί φορείς που είχαν παρουσία σε αυτή την εκδήλωση και είχαν και συμμετοχή σε αυτό το πρώτο δρομολόγιο μίλησαν για μια νέα αρχή, για μια δικαίωση για την περιοχή τους.

Στα τέλη του μήνα πρόκειται να επαναλειτουργήσει πλήρως η γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλώρινα και με το τμήμα από την Έδεσσα έως τη Φλώρινα. Είναι μια διαδρομή περίπου μιάμισης ώρας. Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι έγιναν όλοι οι έλεγχοι στη γραμμή, ότι είναι ασφαλής, ότι ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να έχει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης και ίσως και πιο οικονομικό με τα σημερινά δεδομένα και ανέφερε ότι το θέμα της ασφάλειας είναι αυτό που προείχε και μέχρι τώρα δεν λειτουργούσε η γραμμή για τρία χρόνια περίπου.

Εκείνο που παρατηρείται ήταν να υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήματα, τα οποία στη πορεία αντιμετωπίστηκαν και τώρα είναι σε θέση από τα τέλη του μήνα η ελληνική πολιτεία να δώσει αυτό και αυτό το κομμάτι της διαδρομής στους πολίτες της Φλώρινας, της Έδεσσας, της Δυτικής Μακεδονίας.

«Το τρένο σφυρίζει ξανά από την Έδεσσα προς την Φλώρινα. Η γραμμή ανοίγει και πάλι μετά από τρία ολόκληρα χρόνια.

Υπήρχαν σοβαρά θέματα ασφαλείας τα οποία έπρεπε να λυθούν. Έπρεπε να γίνουν εργασίες. Έπρεπε να αδειοδοτηθούν σήραγγες οι οποίες δεν είχαν ραδιοκάλυψη. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα τα χειριστήκαμε με επαγγελματισμό, με ευθύνη, για να μπορέσει ξαναλειτουργήσει ένα δρομολόγιο το οποίο το ζητά εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία», ανέφερε ο κ.Κυρανάκης, σε δηλώσεις του.

«Είναι μια μαγική διαδρομή απ’ ό, τι μου είπανε και είναι κάτι το οποίο βέβαια και στον ιστό τον αστικό θα βοηθήσει στη συγκοινωνία, αλλά βέβαια θα δώσει και ώθηση στην οικονομία. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε μαζί με τον υπουργό την προοπτική του σιδηρόδρομου σε όλη τη χώρα, που αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης της περιφέρειας», ανέφερε ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.