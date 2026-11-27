Σε επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται η Μόσχα για την εφαρμογή της συμφωνίας προμήθειας ρωσικού ντίζελ , όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει ντίζελ πλέει στον Βόρειο Ατλαντικό, σε σχετικά μικρή απόσταση από τη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής εκφόρτωση ρωσικού καυσίμου στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός δήλωσε την Παρασκευή (27/11) ότι ο υπουργός Ενέργειας της χώρας βρίσκεται σε επαφή με την αμερικανική πλευρά για ζητήματα που αφορούν τη συμφωνία προμήθειας ντίζελ.

Η συμφωνία είχε συναφθεί τον Οκτώβριο με τον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδίωκε τη μείωση των τιμών του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά τη συμφωνία, η Ρωσία προχώρησε σε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ που είχε επιβάλει.

Ωστόσο, παρά την εξέλιξη αυτή, μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί εκφόρτωση ρωσικού ντίζελ σε αμερικανικό λιμάνι μετά τη σύναψη της συμφωνίας.

Δεξαμενόπλοιο με ντίζελ στον Βόρειο Ατλαντικό

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το δεξαμενόπλοιο «Άγιοι Φανέντες», το οποίο μεταφέρει ντίζελ και κινείται στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, όχι μακριά από τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με στοιχεία του παρόχου χρηματοοικονομικών δεδομένων LSEG, το πλοίο είχε μεταδώσει για σύντομο χρονικό διάστημα, νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, σήμα που υποδείκνυε ως προορισμό του το λιμάνι της Νέας Υόρκης.

Πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το δεξαμενόπλοιο πρόκειται να εκφορτώσει το φορτίο του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτηθείς την Πέμπτη (26/11) για το συγκεκριμένο πλοίο, ο Αλεξάντερ Νόβακ απέφυγε να σχολιάσει την πορεία ή τον προορισμό του.

Παρατείνονται οι περιορισμοί στις εξαγωγές αεροπορικών καυσίμων

Παράλληλα, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/11) ότι παρατείνει έως τις 31 Μαρτίου 2027 τους περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών.

Οι περιορισμοί επρόκειτο αρχικά να λήξουν στις 30 Νοεμβρίου, ωστόσο αποφασίστηκε η διατήρησή τους για ακόμη τέσσερις μήνες.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι προμήθειες καυσίμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διεθνών διακυβερνητικών συμφωνιών.

Η απόφαση λαμβάνεται ενώ η Μόσχα συνεχίζει τις επαφές με την Ουάσινγκτον για τις εξαγωγές ντίζελ, με την εφαρμογή της συμφωνίας του Οκτωβρίου να παραμένει σε εκκρεμότητα ως προς την πραγματοποίηση των πρώτων παραδόσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.