Επαφές Γαλλίας με Τουρκία για το Abeille Marengo που ανέλαβε τις εργασίες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Την ύπαρξη διπλωματικών επαφών μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, με αντικείμενο τις δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», επιβεβαίωσε στην «Καθημερινή» τουρκική διπλωματική πηγή.

Να σημειωθεί ότι σήμερα ή εντός του Σαββατοκύριακου αναμένεται η έναρξη των ερευνητικών εργασιών του «Abeille Marengo» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εκδοθεί η σχετική NAVTEX. Το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου και θα κινηθεί αρχικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της «Καθημερινής» η Άγκυρα επιδιώκει η σχετική επικοινωνία να αποκτήσει επίσημο, γραπτό χαρακτήρα μέσω της διπλωματικής οδού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες διαδικασίες και η επεξεργασία των διατυπώσεων, ώστε να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες τουρκικές υπηρεσίες.

Τουρκικές πηγές, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης της χώρας τους, προειδοποιούν ότι «σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει επαφή και με την Τουρκία, τότε θα ακολουθήσει και πάλι παρέμβαση». Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι οι σχετικές διαβουλεύσεις έχουν ήδη αρχίσει.

Νωρίτερα, διπλωματική πηγή προσκείμενη στην τουρκική προεδρία είχε υποστηρίξει ότι η επικοινωνία «θα εκληφθεί ως αίτημα για άδεια από την τουρκική πλευρά».

«Έχουμε σχεδόν συμφωνήσει ως προς τη διατύπωση, θα απαντήσουμε στη διπλωματική αλληλογραφία, εκλαμβάνοντάς την ως αίτημα για να δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά και θα απαντήσουμε αναλόγως (σ.σ.: εννοεί στην ελληνική NAVTEX με τουρκική αντι-NAVTEX). Αυτό που ζητήσαμε για το ζήτημα είναι να γίνουν όλα ομαλά μέσω των διπλωματικών οδών», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της Καθημερινής στην Τουρκία.

Από την πλευρά της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Αθήνα θεωρεί πιθανότερο οποιαδήποτε αντίδραση της Άγκυρας να περιοριστεί στις διπλωματικές κινήσεις, χωρίς να εκδηλωθεί επιχειρησιακή παρέμβαση στην περιοχή.