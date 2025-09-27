ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ακυλίνα Ακυλίνη, Ακυλήνη Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη είναι τα ονόματα που τιμώνται, σύμφωνα με το εορτολόγιο το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Αγία Ακυλίνα

Η Αγία Ακυλίνα καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης και ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας της όμως, σκότωσε ένα Τούρκο, μετά από φιλονικία μαζί του. Για ν’ αποφύγει την τιμωρία του θανάτου, δέχτηκε το Ισλαμ. Αλλά η μητέρα της έμεινε σταθερή στον Χριστό και κάθε μέρα δίδασκε στην Ακυλίνα την αρετή και την πίστη.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του πατέρα της και τις απειλές των Τούρκων, η Ακυλίνα δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Όταν την οδηγούσαν στο μαρτύριο την ακολουθούσε και η μητέρα της, που την παρότρυνε σ’ αυτό. Η Ακυλίνα ήλεγχε με θάρρος τους Τούρκους και τη θρησκεία τους, με αποτέλεσμα να πεθάνει μαρτυρικά, μετά από πολυήμερο ραβδισμό, στις 27 Σεπτεμβρίου 1764 μ.Χ. σε ηλικία 19 ετών.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:17 – Δύση ήλιου: 19:14
🌒  Σελήνη 5 ημερών

