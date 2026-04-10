Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου

Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα*, Αναξιμένης, Μένης, Δημοσθένης,

Δήμος, Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης,

Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*,

Επαμεινώνδας, Νώντας, Ετεοκλής, Ζήνων*,

Ηρακλής, Ηρακλεία, Ηρακλίτσα, Ηφαιστίων,

Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θεμίστω*, Θεόφραστος,

Θησέας, Θησεύς, Ισοκράτης, Μιλτιάδης, Μίλτος,

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία,

Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια*, Όμηρος, Παρμενίων,

Πελοπίδας, Περικλής, Πίνδαρος, Πολύβιος, Προμηθεύς,

Σοφοκλής, Σοφόκλεια, Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία*,

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος, Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη,

Θέα, Θέη*,Φιλοποίμην, Φίλης, Φωκίων, Φώκος.

Μεγάλη Παρασκευή – Ακολουθία Επιταφίου Θρήνου

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ημέρα πένθους και νηστείας για όλη την Χριστιανοσύνη καθώς τότε κορυφώνεται το Θείο Δράμα των Παθών του Χριστού.

Συμβολίζει τα συμβάντα της δίκης του Ιησού από τον Πόντιο Πιλάτο, την μαρτυρική πορεία Του προς τον Γολγοθά, την Σταύρωση του και τελικά την Ταφή του.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής τελείται η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως, οπότε και ο Χριστός αποκαθηλώνεται και τοποθετείται στον Επιτάφιο. Από τα ξημερώματα της ίδιας μέρας ετοιμάζεται ο επιτάφιος.

Μετά την Αποκαθήλωση οι πιστοί προσέρχονται στις εκκλησίες για να προσκυνήσουν και όπως συνηθίζεται, άντρες, γυναίκες και παιδιά περνάνε από κάτω για ευλογία. Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα σε όλη την Ελλάδα.

Λόγω του πένθους της ημέρας οι νοικοκυρές δεν ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού, αποφεύγοντας ακόμη και το μαγείρεμα. Με λουλούδια που μαζεύουν ή αγοράζουν, γυναίκες και παιδιά πηγαίνουν στις εκκλησίες για να στολίσουν τον Επιτάφιο.

Πολλοί πιστοί συνηθίζουν να πίνουν την Μεγάλη Παρασκευή λίγο ξύδι, εις ανάμνηση αυτού που έδωσαν στον Ιησού, όταν ζήτησε νερό τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής Του. Το έθιμο απαγορεύει κάθε εργασία την ημέρα αυτή. Αντιθέτως, συνηθίζεται οι πιστοί να επισκέπτονται τους τάφους των νεκρών συγγενών και φίλων, προσδοκώντας, μαζί με την Ανάσταση του Κυρίου και τη δική τους.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 – Δύση ήλιου: 19:56

🌗 Σελήνη 22.3 ημερών