Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 31 Μαΐου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου, τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής που συχνά αποκαλείται «γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας». Οι Άγιοι της ημέρας, είναι ο Άγιος Ερμείας ο Μάρτυρας, η Αγία Πετρονίλα η Μάρτυς που συγκαταλέγεται στις πρώτες χριστιανές μάρτυρες, ο Άγιος Μάγος ο Μάρτυρας που μαρτύρησε για την πίστη του και οι Άγιοι Ευσέβιος και Χαράλαμπος οι Μάρτυρες.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Ερμείας, Ερμεία

Πετρονίλα

Είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος.