Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Αυγούστου

Σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο, στις 29 Αυγούστου τιμάται η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, του προφήτης που προαναγγέλλει την έλευση του Χριστού.
Στις 29 Αυγούστου τιμάται επίσης η Οσία Θεοδώρα η εξ Αιγίνης, μία σημαντική γυναικεία μορφή του βυζαντινού μοναχισμού.
Η Εκκλησία τιμά σήμερα και τον Άγιο Αρκάδιο τον Θαυματουργό, Επίσκοπο Αρσινόης της Κύπρου.
Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»
Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν το όνομα:
- Αρκάδιος, Αρκαδία