Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Άγιοι Αειθαλάς και Ακεψεής

Οι Άγιοι Αειθαλάς και Ακεψεής καταγόταν από την πόλη Αρβήλ της Περσίας και ο μεν Αειθαλάς ήταν επίσκοπος ο δε Ακεψεής διάκονος.

Η θερμή και ζωντανή πίστη τους, τους ωθούσε να κηρύττουν καθημερινά το Ευαγγέλιο και να ελκύουν ψυχές στον Σωτήρα Χριστό. Καταγγέλθηκαν στον Πέρση βασιλιά και αφού έμειναν ακλόνητοι στη χριστιανική πίστη, μετά από φρικτά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκαν.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μας πληροφορεί ότι ο Αειθαλάς ήταν πρώτα Ιερεύς ειδώλων και κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη από τον επίσκοπο κάποιας πόλεως, που ήλθε και θεραπεύτηκε από αιμορραγία.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Βουνού.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:31 – Δύση ήλιου: 17:05

🌗 Σελήνη 21.7 ημερών