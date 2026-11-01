Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Νοεμβρίου

Σήμερα Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, καθώς επίσης και των Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία και Οσιομάρτυρος Διονυσίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κοσμάς*

Δαμιανός, Δαμιανή*

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα*

Δαβίδ, Δαυίδ*

Διόνυσος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι και θαυματουργοί

Οι δίδυμοι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός ( – 303) υπήρξαν γιατροί και μάρτυρες της ορθοδοξίας γιοι της Θεοδότης. Οι γονείς τους ήταν άριστο πρότυπο χριστιανών συζύγων.

Γεννήθηκαν στη Συρία και πέθαναν το 303 στις Αιγές της μικρασιατικής Κιλικίας. Όταν η μητέρα τους έμεινε χήρα, αφιέρωσε κάθε προσπάθεια της στη χριστιανική ανατροφή τους. Τους δύο αδελφούς διέκρινε μεγάλη ευφυΐα και επιμέλεια, γι’ αυτό και σπούδασαν πολλές επιστήμες. Ιδιαίτερα όμως, επιδόθηκαν στην ιατρική επιστήμη, την οποία εξασκούσαν σαν διακονία φιλανθρωπίας προς τον πλησίον. Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των φτωχών, χωρίς να παίρνουν χρήματα, γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι.

Πολλοί ασθενείς που θεραπεύθηκαν ήθελαν να τους ευχαριστήσουν. Αλλά αυτοί, δε δέχονταν τις ευχαριστίες και απαντούσαν με τον ορθό λόγο της Αγίας Γραφής: «Ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Αποκάλυψη Ιωάννου, ζ’ 12). Δηλαδή, όλος ο ύμνος και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς, ανήκει στο Θεό μας, στους αιώνες των αιώνων. Θεράπευαν αφιλοκερδώς τους αρρώστους. Γνωστό είναι το θαύμα που έκαναν, πετυχαίνοντας την μεταμόσχευση ενός ποδιού από νεκρό άτομο, σε έναν άρρωστο με σηψαιμία.

Έτσι ταπεινά αφού διακόνησαν σε όλη τους τη ζωή τον πλησίον, πέθαναν ειρηνικά και ετάφησαν στην τοποθεσία Φερεμά.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους την 1η Νοεμβρίου.

Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας (World Vegan Day).

☀ Ανατολή ήλιου: 06:50 – Δύση ήλιου: 17:27

🌓 Σελήνη 20 ημερών

Επόμενη Πανσέληνος: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026