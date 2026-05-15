ΕΟΠΥΥ: Εξάρθρωση κυκλώματος που εξέδιδε πλαστά παραπεμπτικά και εισέπραττε αποζημιώσεις

Στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες εξαπατώντας τον ΕΟΠΥΥ, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Το κύκλωμα δρούσε από τον Μάιο του 2021 και μέσω των πλαστών παραπεμπτικών και γνωματεύσεων λάμβανε παράνομες στην ουσία αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ.

Ζημίωνε τον ΕΟΠΥΥ με τις φυσικοθεραπείες, με τον Οργανισμό να ξεπερνάει στην ουσία η ζημία τα 260.000 ευρώ.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ένας 49χρονος ορθοπεδικός και ένας 51χρονος συνάδελφός του γιατρός.

Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να είναι ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος δήλωνε εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, οι οποίες δεν είχαν γίνει ποτέ και στη συνέχεια έδινε τα προσωπικά στοιχεία των ασθενών και τον ΑΜΚΑ των ασθενών στους γιατρούς οι οποίοι εξέδιδαν τα έβγαζαν τα πλαστά παραπεμπτικά, τα εικονικά παραπεμπτικά.

Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνοία των ασφαλισμένων, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 1.641 πλαστές γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί με ανύπαρκτα τηλέφωνα σε τηλέφωνα τα οποία δεν υπήρχαν και στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν.

Παράλληλα, διερευνάται και το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκεται και υπάλληλος του οργανισμού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος στην ουσία διέρρεε κάποια προσωπικά, κάποια στην ουσία υπηρεσιακά έγγραφα του Οργανισμού, ενώ στη συνέχεια είχε βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες που είχαν γίνει από ασφαλισμένους σε βάρος των γιατρών με το αζημίωτο και με ποσό το οποίο είχε λάβει.

Από την έρευνα προκύπτει πως μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 1.961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, με τη συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΥΥ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.