ΕΟΠΥΥ: Εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε με εικονικές φυσικοθεραπείες

Συστηματικές απάτες κατά του ΕΟΠΥΥ -και συγκεκριμένα υποθέσεις που αφορούσαν εικονικές φυσικοθεραπείες οι οποίες τελέδτηκαν το 2021- πραγματοποιούσε εγκληματική οργάνωση, η οποία τελικά εξαρθρώθηκε, σε συνεργασία της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, με τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Ειδικότερα, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας χαιρετίζει την απόλυτα επιτυχημένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση υπόθεσης και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης (συμμορίας) που δρούσε μεθοδικά, διαπράττοντας συστηματικές και κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Οργανισμού.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του σήμερα ο ΕΟΠΥΥ, «Κατά τη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης υπήρξε ουσιαστική συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών της Α.Δ.Ε.Συ.Πα. ΕΟΠΥΥ με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας για την αποκάλυψη της παράνομης δράσης του κυκλώματος. Μέσα από την ενδελεχή διασταύρωση στοιχείων και τη χαρτογράφηση της δράσης των εμπλεκομένων, παρασχέθηκε στις διωκτικές αρχές όλο το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.

Ο ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, έχει προχωρήσει στην υποχρεωτική εκτέλεση γνωματεύσεων με χρήση κωδικού OTP (One Time Password) για σειρά παροχών υγείας και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι φυσικοθεραπείες.

Η εφαρμογή του κωδικού OTP, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου, αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της φυσικής παρουσίας του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της υπηρεσίας ή του υγειονομικού υλικού, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης φαινομένων καταχρηστικών ή εικονικών εκτελέσεων.

Κατά την ανάλυση στατιστικών δεδομένων εκτέλεσης γνωματεύσεων με χρήση OTP, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντόπισαν περιπτώσεις πολλαπλών εκτελέσεων γνωματεύσεων σε διαφορετικά ΑΜΚΑ με χρήση του ίδιου αριθμού κινητού τηλεφώνου. Τα ευρήματα αυτά αξιολογήθηκαν άμεσα και διαβιβάστηκαν προς περαιτέρω διερεύνηση στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με τις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές συνέβαλε καθοριστικά στην εξάρθρωση κυκλώματος απάτης που αφορούσε εικονικές φυσικοθεραπείες, προστατεύοντας τόσο τους πόρους του Οργανισμού όσο και τα δικαιώματα των πραγματικών δικαιούχων υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στην περαιτέρω θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων.

Από τον Φεβρουάριο του 2025, η έκδοση γνωματεύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αναζητείται αρχικά στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) και στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποιημένου αριθμού, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης, πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο δικαιούχος καλείται να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του.

Η Διοίκηση του Οργανισμού καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για τη συνεργασία και την υψηλή αποτελεσματικότητα που επέδειξαν. Ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους σαρωτικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, αναβαθμίζοντας διαρκώς τα ψηφιακά του εργαλεία και παραμένοντας σε διαρκή συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και τις Διωκτικές Αρχές για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Η θέση των φυσικοθεραπευτών

Από την πλευρά του, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, καταδικάζει απερίφραστα κάθε είδους έκνομες ενέργειες οι οποίες δεν εκφράζουν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών και πλήττουν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και το κύρος του επαγγέλματος.

Παράλληλα επιβαρύνουν κυρίως τον συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος καλείται στο τέλος του έτους να επιστρέψει ο ίδιος (λόγω clawback) την όποια υπέρβαση της ετήσιας επιτρεπόμενης δαπάνης φυσικοθεραπείας που ορίζει αυθαίρετα ο ΕΟΠΥΥ και το 2025 ήταν 25.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο ΠΣΦ: «Η υπόθεση αυτή αφορά πράξεις που τελέστηκαν το 2021 και από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ο ΠΣΦ σχετικά, μετά από καταγγελία ασφαλισμένου, ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης και την πλήρη διαλεύκανση κάθε παράνομης δραστηριότητας. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φυσικοθεραπευτής θα λογοδοτήσει στα πειθαρχικά όργανα του ΠΣΦ.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους, στην Πολιτεία και στον υγιή επαγγελματικό χώρο, ο ΠΣΦ προχώρησε άμεσα σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εφαρμογή πρωτοποριακών μέτρων διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας στις παροχές φυσικοθεραπείας.

Ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών αποτελεί σήμερα τον μοναδικό φορέα στον χώρο της υγείας που εφαρμόζει τόσο αυστηρές και καινοτόμες πρακτικές διαφάνειας:

• Εφαρμόστηκε το σύστημα One Time Password (OTP) για την ηλεκτρονική επιβεβαίωση κάθε συνεδρίας φυσικοθεραπείας, αποκλειστικά μέσω του πιστοποιημένου κινητού τηλεφώνου του ασφαλισμένου.

Το μέτρο αυτό αποτελεί καινοτόμο μηχανισμό ασφαλείας και διαφάνειας, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες παρόχων του ΕΟΠΥΥ.

• Θεσπίστηκε μηνιαίο ανώτατο όριο συνεδριών ανά εργαστήριο φυσικοθεραπείας, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των απασχολούμενων φυσικοθεραπευτών.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα:

• Διασφάλισε την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους

• Ενίσχυσε την απασχόληση και την ελληνική οικονομία καθώς οδήγησε στην πρόσληψη 850 νέων φυσικοθεραπευτών (σύμφωνα με στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ)

• Περιόρισε το brain drain νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό

Ο ΠΣΦ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην υπεράσπιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του κλάδου, συνεχίζοντας να εργάζεται για ένα σύγχρονο, δίκαιο και ασφαλές σύστημα

παροχής υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες και δεν θα ανεχθεί ποτέ τέτοιες πρακτικές που πλήττουν το κύρος του επαγγέλματος».

Και καταλήγει ο ΠΣΦ τονίζοντας:

«Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές».